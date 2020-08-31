المجموعات المسلحة تسرق الأعمدة الكهربائية والأبراج شمالي سوريا.. صور

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن التنظيمات الإرهابية أقدمت على تفكيك وسرقة الأعمدة الكهربائية والأبراج في قرى مطلة ولزقة وتل صخر في ريف رأس العين الشرقي ونقلها إلى مناطق مكشوفة تستخدم كمستودعات لتخزين المواد المسروقة من خردة وغيرها وذلك تمهيدا لبيعها إلى سماسرة أتراك.

وأقدمت التنظيمات الإرهابية أمس على سرقة معدات وآليات زراعية ومجموعات توليد كهربائية وغاطسات من آبار الفلاحين فى قرية عباه جنوب غرب مدينة رأس العين المحتلة.

وأمعنت التنظيمات الإرهابية منذ عدوانها على الأراضى السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي في إحراق المحاصيل الزراعية وسرقة الأملاك والمعدات والآليات الزراعية والمنازل بعد تهجير أصحابها بذرائع وحجج واهية ناهيك عن قطعها المتكرر لمياه الشرب من محطة علوك ما يزيد من معاناة المدنيين في الحسكة.