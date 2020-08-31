مخاطبا الجالية الفلسطينية... ولي عهد أبوظبي: اتخذنا هذا القرار السيادي لصالح السلام

قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أن بلاده اتخذت قرارها بشأن العلاقات مع إسرائيل لصالح السلام.

وقال ابن زايد: "السلام خيار استراتيجي لكن ليس على حساب قضية فلسطين".

وجاء ذلك بعدما حطّت طائرة "العال" الإسرائيلية في وقت سابق، اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقلة وفدا أمريكيا إسرائيليا، في أول رحلة تجارية بين البلدين، أتت في إطار الاتفاق الثلاثي المشترك الذي أعلن عنه في 13 أغسطس/ آب، وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، بحسب شبكة "العربية نت".

وتابع، في كلمة له وجهها للجالية الفلسطينية: "الإمارات هي بلدهم الثاني، مشددا على تمسك بلاده بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

ووصلت، اليوم الإثنين، أول رحلة جوية تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي وإسرائيلي رفيع المستوى، وذلك في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأقلعت الطائرة من مطار "بن غوريون" بالعاصمة الإسرائيلية، وأظهر موقع بيانات الرحلات الجوية أن الرحلة عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية، وصولا إلى أبوظبي.