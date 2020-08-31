الملك سلمان يأمر بإنهاء خدمة قائد عسكري رفيع وأمير سعودي ويحيلهما للتحقيق

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة عدد من القادة العسكريين إلى جانب إعفاء أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.

وأشارت "واس"، إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

#عاجل#أمر_ملكي:

أولاً : تنهى خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.#واس https://t.co/sczAH55e4n — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 31, 2020

وأكدت "واس" أنه بناء على ما تقدم صدرت الأوامر الملكية بالآتي: