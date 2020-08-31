انخفاض مبشر في إصابات ووفيات كورونا في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأعلنت وزراة الصحة المصرية تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 230 حالة يوم الأحد.



بينما وصلت أعداد الوفيات المسجلة اليوم إلى 22 حالة جديدة انخفاضا من 23 وفاة يوم أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد -9)، قائلا، "أخشى لو لم نأخذ بالنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية أكثر"، قبل أن يضيف أن "نجاحنا (في مواجهة المرض) لم يكتمل، وهناك تحديات الشتاء القادم".



كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حذر الأربعاء الماضي، مما أسماه "الشعور الزائف بالأمان"، والذي يؤدي إلى التراخي وفقدان الحذر، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مشيرا في ذلك إلى "التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرا" لتجنب موجة جديدة من الوباء مثلما حدث في دول أخرى".