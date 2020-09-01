الحوثي يعلق على عزل الملك سلمان لقائد القوات المشتركة للتحالف العربي

علق القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، على قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العززي بإقالة قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، وإحالته للتحقيق.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "قرار ‏عزل تركي جيد، إن كان من أجل إيقاف الحرب".

كان العاهل السعودي، أصدر، مساء الاثنين، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، الفريق الركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

جيد عزل تركي

ان كان من أجل إيقاف الحرب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 31, 2020

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.

وقالت إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، "وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".

وأكدت "واس" إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق أيضا".

وأشارت الوكالة إلى تكليف الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.