مصريون يردون بطريقتهم على إعلان السيسي استعداده للتخلي عن منصبه

"رد مجموعة من المصريين، على طريقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، استعداده للتخلي عن منصبه، عبر تدشين "هاشتاغ دعما له.

ودشن مجموعة من المصريين وسما "هاشتاغ" جديدا تصدر "التريند" في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "#كمل_يا_سيسي" بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداده للتخلي عن منصبه.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الهاشتاغ" استخدم للإشادة بإنجازات الرئيس، حيث أعرب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن "دعمهم الكامل له لإيمانهم وثقتهم في استمرار رحلة الإنجازات التي تعيشها مصر منذ توليه الحكم".

#كمل_يا_سيسي

انا فخورة جدا بحضرتك انك رئيس جمهوريه مصر العربية رئيس ليه هيبة وكلمة زى السيف رئيس شخصيه محترمة وقويه وعافيه ربنا معاك وينصرك بالتوفيق دايما ❤

وفخورة انى من مصر ام الدنيا بحبك يابلدى مهما كان فيكى بحبك لان ماليش غيرك لانك خير البلاد باذن الله محفوظة من رب العباد pic.twitter.com/8N9kFHXtBl — Maiada (@Maiada_Mady) September 1, 2020

وكان السيسي قد أعلن عن استعداده لترك حكم مصر قائلا:

"يا نوقف ونبني دولة مضبوطة أو أترك مكاني وأمشي من هنا ويأتي شخص ثان يتولى قيادة البلاد ويضيعها ويخربها زي محنا شايفين".