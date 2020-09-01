الجيش الإسرائيلي تعقيبا على استهداف مواقع سورية: نؤمن المصالح الاستراتيجية على الجبهة الشمالية

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تأمين المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، وتحديدا على الجبهة الشمالية في إِشارة من جانبه للحدود اللبنانية والسورية مع إٍسرائيل.

القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات زيلبرمان للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" تعقيبا على أنباء اتهمت إسرائيل بشن هجوم جوي قرب دمشق خلف قتلى وجرحى الليلة الماضية.

وقال زيلبرمان إن "الجيش يعمل من أجل ضمان الغايات الاستراتيجية بواسطة سلسلة من العمليات".

وأضاف أنه "سنبذل كافة الجهود من أجل إفشال محاولات حزب الله لاستهدافنا".

وتصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق الجنوب الشرقي.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من الصواريخ المعادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

وأكد المصدر أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقا من سماء الجولان المحتل.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما بدأ العمل في هذه الأثناء على تقييم الأضرار.