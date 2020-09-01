أردوغان يستقبل وزير الخارجية الجزائري في القصر الرئاسي

استقبل الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، وذلك بحسب وسائل إعلام جزائرية وتركية.

وذكرموقع "تي أر تي" التركي عبر حسابه على "تويتر"، أن مراسم الاستقبال جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة pic.twitter.com/CG3iiFXap4 — TRT عربي (@TRTArabi) September 1, 2020

​وكانت السفارة الجزائرية في أنقرة قد أعلنت، أمس الاثنين، أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية.