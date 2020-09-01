مصر... أسعار الذهب تعود للارتفاع مرة أخرى

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع مرة أخرى، بعد أن سجلت تراجعا مع نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أسعار الذهب قفزت في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الغرام بنحو 11 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وصعد سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 871 جنيها مقابل 860 جنيهًا أمس.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 747 جنيها كما ارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى 995 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6968 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8% إلى 1985.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس الماضي عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.