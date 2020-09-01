بشأن غزة… قطر تجري مفاوضات مع شركة إسرائيلية 

قال رئيس اللجنة القَطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، إن بلاده قررت مضاعفة المنحة للقطاع هذا الشهر.

وذكرت قناة "مكان" أن العمادي يعتزم لقاء ممثلين عن شركة الطاقة الإسرائيلية "ديلِك"، لمناقشة تفاصيل تشغيل خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، كما سيلتقي المنسقَ الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لحث الدول المانحة على تقديم الدعم للقطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس، مساء أمس الاثنين، التوصل إلى وقف التصعيد من قبل إسرائيل ضد قطاع غزة عبر الوساطة القطرية.

وقالت حماس، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان: "في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع، التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل جائحة كورونا التي حلت بالقطاع، فضلا عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

ويشار إلى أنه في الأيام الأخيرة شهد قطاع غزة استهدافات وغارات متعددة من قبل إسرائيل ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.