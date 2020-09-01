إعلان أول بروتوكول تفاهم بين إسرائيل والإمارات... فيديو وصور

بارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع أول بروتوكول تفاهم مالي وبنكي بين بلده والإمارات.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مرفقة بصور لزيارة الوفد الإسرائيلي لأبو ظبي وتوقيعه البروتوكول الأول مع الإمارات.

עולים למטוס. עוד מעט ממריאים pic.twitter.com/wo7Nht2QTM — Barak Ravid (@BarakRavid) September 1, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أرحب بالتفاهمات الأولى الموقعة في أبو ظبي، وستساعدنا تلك التفاهمات على تعزيز الاستثمار المتبادل والتعاون المكثف".

אני מברך על ההבנות הראשונות שנחתמו באבו דאבי. 🇮🇱🇦🇪



ההבנות יסייעו לנו לקדם השקעות הדדיות ושיתופי פעולה נרחבים. נודיע בקרוב על הסכמות נוספות בתחומי התעופה, התיירות, המסחר ועוד. pic.twitter.com/YUnwsKY3Hd — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 1, 2020

ولفت نتنياهو إلى أن بلاده ستعلن قريبا عن المزيد من الاتفاقيات في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

وفي السياق نفسه، أوضح بيان إسرائيلي، صدر اليوم، أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور حياط عقب لقاءه مع هند العتيبة مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية: "التعرف على الأخر هو أفضل وسيلة لصنع التاريخ وبناء افق السلام مع جيراننا. كان لي عظيم الشرف للتعرف على السيدة هند وتتطلع إسرائيل لاستضافتها هي وفريقها" pic.twitter.com/ivLtf4DeFw — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 1, 2020

ووقع بروتوكول التعاون نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، رونين بيرتس، ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد.