إصابة "شيف" بكورونا تمنع 300 شخص من مغادرة الفندق الذي يقيمون فيه

تسببت إصابة "شيف" يعمل في فندق بفيروس كورونا المستجد، في منع 300 نزيل من مغادرة الفندق الذي يقيمون فيه.

ونقل موقع جريدة "الغد" الأردنية عن مصدر في لجنة الأوبئة، لم تكشف عن هويته، قوله: إن "إصابة الشيف في أحد فنادق ذات الخمسة نجوم في العاصمة الأردنية عمان بكورونا، حرمت المواطنين من مغادرة الفندق اليوم الثلاثاء، ليصار إلى تجديد حجرهم لمدة أسبوعين إضافيين".

وأضاف المصدر أن "كلفة تجديد الحجر سيتحملها الفندق؛ نتيجة إصابة أحد كوادره بالفيروس، بواقع 70 ديناراً لليلة الواحدة لمدة 14 يوما".

وبحسب الموقع، فإن النزلاء كانوا يتجهزون لمغادرة الفندق اليوم بعد قضاء فترة الحجر الإلزامي".

وفي وقت سابق، أعلن محافظ العاصمة عمانن سعد الشهاب، عزل 8 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها. بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت السلطات الأردنية قد خصصت فنادق في العاصمة عمان ومنطقة البحر الميت للحجر الصحي لمدة أسبوعين للمواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد من البلدان التي يقيمون فيها.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 63 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097.