السيسي يستعرض خطة تطوير التعليم الأساسي

عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطط الوزارة للتحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة.

ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الخطة تشمل التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي، وتتضمن التحول الرقمي، والشق التربوي في النظام التعليمي الجديد.

كما تتضمن المنظومة نظام الامتحانات الجديد، والتصحيح الإلكتروني، وتشتمل الخطة على تطوير نظام الثانوية العامة.

وتشمل الخطة دعم قدرات المعلمين، وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد، وتتضمن منصة للتدريب والتعليم.

ووجه الرئيس السيسي بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، كما وجه بتطوير منظومة الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج.