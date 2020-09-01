من قلب المسجد الكبير بأبوظبي.. المتحدث باسم نتنياهو يكشف بـ"العربية" نتائج زيارة الإمارات

رصد عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نتائج زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات.

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، كشف من خلالها نتائج زيارة الوفد الإسرائيلي إلى أبوظبي، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بإقامة علاقات بين البلدين.

شكرا دولة الإمارات.. بهذه الجملة عبر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعادته بختام زيارته الأولى إلى الإمارات

pic.twitter.com/9XrZ2Fqfh6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 1, 2020

وتحدث غندلمان باللغة العربية من المسجد الكبير في أبوظبي، قائلا: "إنه تم اختتام الزيارة التاريخية إلى أبوظبي، من أجل تدشين وإطلاق العلاقات بين البلدين، ووضع البنى التحتية وإطار العمل للمضي قدما في العلاقات".

We are concluding a very successful visit to Abu Dhabi. We have accomplished a lot with regard to strengthening Israeli-Emirati relations.



Thank you, good bye and see you again soon. وداعا وشكرا جزيلا وإلى اللقاء قريبا. pic.twitter.com/yDDrhdqCsP — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 1, 2020

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المصارف والأموال بين البلدين، مشددا على أن المذكرة ستساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاونات واسعة النطاق.

شكرا دولة الإمارات.. بهذه الجملة عبر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعادته بختام زيارته الأولى إلى الإمارات

pic.twitter.com/9XrZ2Fqfh6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 1, 2020

وقدم غندلمان الشكر لدولة الإمارات على حسن الاستقبال، متمنيا زيارة الإماراتيين لبلاده، قريبا.