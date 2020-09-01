نهى العمروسي تعلق على حبس واتهام ابنتها بتدبير "قضية فيرمونت"

دافعت الفنانة نهى العمروسي، عن ابنتها نازلي كريم، المتهمة بجريمة فندق الفيرمونت الشهيرة، التي أصبحت حديث الرأي العام في مصر، وكشفت التحريات مؤخرًا عن وقائع صادمة حولها.

وقالت الفنانة المصرية عبر صفتحها الرسمية على "فيسبوك": "تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم". مضيفة في منشور آخر: "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم".

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" قالت نهى: "نازلى بنتى مظلومة شهروا بيها، عشان ينتقموا منها، لأنها شاهدة رئيسية في القضية، أنا عندى يقين إن الحقيقة هتبان في يوم من الأيام، وواثقة جدا فى نزاهة القضاء المصري، وربنا كبير مفيش أكبر منه، ومسلمة أمري لله".

وقررت النيابة العامة المصرية، أمس الاثنين، حبس المتهمين أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم -ابنة نهى العمروسي- أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفيرمونت".

يأتي ذلك بعدما، كشفت التحريات الأولية تفاصيلا جديدة حول الواقعة التي تعود إلى اغتصاب إحدى الفتيات جماعيا من قبل عدد من الشباب، والتي حولت مسار القضية.

وأشارت إلى أن الحقائق كانت مخالفة لما تم الترويج إليه، حيث كشفت التحقيقات عن تورط أكبر شبكة للشذوذ في القضية، ويقف وراء إخراجها بهذا الشكل الإعلامي، ابنة الفنانة ومحامي شهير.