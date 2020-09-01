قرقاش يبحث مع رئيس الأمن القومي الإسرائيلي التعاون بين أبوظبي وتل أبيب

التقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بمائير بن شبات، رئيس الأمن القومي الإسرائيلي، لبحث فرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قرقاش وشبات ناقشا خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تعزيز فرص السلام والاستقرار.

وشدد قرقاش على أنّ معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة، وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة، اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في مصلحة البلدين والمنطقة عموما.

وأضاف أنور قرقاش أن المعاهدة أسهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعى مشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز أمن المنطقة واستقرارها.