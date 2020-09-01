قرقاش يبحث مع رئيس الأمن القومي الإسرائيلي التعاون بين أبوظبي وتل أبيب

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قرقاش وشبات ناقشا خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تعزيز فرص السلام والاستقرار.
#قرقاش يبحث مع شاباط توطيد مجالات التعاون بين #الإمارات و #إسرائيل#الإمارات_رسالة_سلام#وام https://t.co/qMzV0kyWrL pic.twitter.com/2QOW4wCk19— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 1, 2020
وشدد قرقاش على أنّ معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة، وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة، اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في مصلحة البلدين والمنطقة عموما.
وأضاف أنور قرقاش أن المعاهدة أسهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعى مشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
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