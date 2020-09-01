مصر... تصفية 7 عناصر إجرامية جنوبي البلاد

أعلنت قوات الأمن المصرية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من تصفية 7 عناصر إجرامية بمنطقة زقلونة التابعة لمدينة إدفو بأسوان، جنوبي مصر.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، داهمت قوات الأمن، المنطقة وتبادلت إطلاق النار مع العناصر الإجرامية، وهو ما أسفر عن تصفية 7 منهم، وضبط كمية من كبيرة من المخدرات والأسلحة.

وكانت عدة شكاوى وصلت إلى الأمن عن تحول المنطقة إلى بؤرة لتجارة المخدرات، وفقًا للصحيفة.

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش المصري، الأحد، تمكنه من تدمير بؤر إرهابية تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومرتكزا لتنفيذ عملياتها وترويع المواطنين في سيناء، ما أسفر عن مقتل عشرات من هؤلاء التكفيريين.

وأضاف في بيانه: "أسفرت الجهود خلال الفترة من 22 يوليو الماضي وحتى اليوم 30 أغسطس/ آب 2020، عن تدمير 317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية، لتحزين الأسلحة والذخائر".

كما تم استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعي، تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجئ أوكارا لهم، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.