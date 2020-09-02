وفاة شخصين إثر انهيار منزل في العاصمة السعودية الرياض... صور

لقى شخصان مصرعهما، (ليل الثلاثاء الأربعاء)، في حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار الدفاع المدني السعودي، إلى وقوع 5 إصابات أيضا جراء الحادث، كما نشر صورا أظهرت انهيارا كاملا للمبنى ومحاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين.

وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

باشر مدني #الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي #عتيقه ، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة نسأل الله ان يتغمدهما بواسع رحمته . pic.twitter.com/71XQSqtuWq — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 1, 2020

كانت فرق الدفاع المدني السعودي، تمكنت من إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض، عقب انهيار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه في جدة 23 أغسطس/آب المنصرم.