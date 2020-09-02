تراجع الإصابات اليومية بكورونا في مصر عن مستويات قياسية سابقة

سجلت إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر انخفاضا قياسيا يوم الثلاثاء، لتعود إلى ما كنت عليه قبل شهر ماضي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الثلاثاء، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقارنة مع 212 إصابة و22 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها و5440 حالة وفاة".

وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد -9)، قائلا، "أخشى لو لم نأخذ بالنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية أكثر"، قبل أن يضيف أن "نجاحنا (في مواجهة المرض) لم يكتمل، وهناك تحديات الشتاء القادم".



كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حذر الأربعاء الماضي، مما أسماه "الشعور الزائف بالأمان"، والذي يؤدي إلى التراخي وفقدان الحذر، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مشيرا في ذلك إلى "التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرا" لتجنب موجة جديدة من الوباء مثلما حدث في دول أخرى".