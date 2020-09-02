ملفات زيارة الرئيس الفرنسي إلى العراق

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث ملفات على رأسها القوات الأجنبية دخل العراق، والسيادة والاستثمار.

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "البناء"، مختار الموسوي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، وصول الرئيس الفرنسي ماكرون إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى سيلتقي برئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكشف الموسوي، أن أبرز الملفات التي يحملها ماكرون في زيارته إلى بغداد، أولها أن الحكومة العراقية طلبت من فرنسا مساعدة العراق في مسألة السيادة، وكذلك ملف القوات الأجنبية ومنها الفرنسية داخل الأراضي العراقية.

وأضاف الموسوي، كما أن هناك طلبا من فرنسا للاستثمار داخل العراق في مجال الطاقة والكهرباء والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "البناء"، في تصريح سابق لمراسلتنا، السبت 29 آب/ أغسطس الماضي، عن الملفات التي يحملها الرئيس الفرنسي في زيارته إلى العراق، على رأسها النقاش مع الحكومة العراقية على الكهرباء لأنه يوجد اتفاق ألماني فرنسي خاص بالطاقة الكهربائية.

وأكد، كما يحمل ماكرون معه ملف خاص عن حدود العراق مع دول الجوار وهي: سوريا وتركيا وإيران.

وأكمل النائب العراقي عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أن مباحثات الرئيس الفرنسي اقتصادية وتركز على الطاقة.

وكاانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قد زارت العراق، الخميس، 27 أغسطس الماضي، وأجرت مباحثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونظيرها جمعة عناد الجبوري، وقائد قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب.