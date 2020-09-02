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    رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي أثناء خطابه في البرلمان التونسي، 1 سبتمبر/ أيلول 2020

    الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل حكومة المشيشي ثقة برلمان تونس

    © Sputnik . Mariem Gdira
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    رحب الاتحاد الأوروبي بمنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، معربا عن أمله في أن تضمن هذه الخطوة الاستقرار السياسي في البلاد.

    أمستردام - سبوتنيك. وأفاد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان صحافي نشر اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "صوت مجلس النواب في الجمهورية التونسية ليل الثلاثاء، على منح الثقة للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي".

    الجلسة العامة في البرلمان التونسي المخصصة لمنح الثقة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي وفريقه الحكومي، 1 سبتمبر/ أيلول 2020
    © Sputnik . Mariem Gdira
    البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي

    وأضاف "نحن نرحب بالحكومة التونسية الجديدة ونأمل أن يضمن هذا التطور الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ازدادت بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا".

    ولفت الاتحاد بشراكته مع تونس التي وصفها بـ "المميزة"، وجدد استعداده للعمل عن كثب مع الحكومة الجديدة "في السعي لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد، ولا سيما في دعم عمليات الإصلاح التي تواكب تطلعات الشعب التونسي."

    وقد منح مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة هشام المشيشي، وهي الحكومة الثالثة منذ بدء الدورة البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

    وحصلت الحكومة على (109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان. وبحسب الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال سقطت الحكومة.

    وتعهد المشيشي، في كلمة خلال جلسة منح الثقة، بالتعاون مع كافة الأحزاب السياسية، قائلا "أؤكد التزامي الشخصي بالتعاون البناء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية".

    وتابع المشيشي "أؤكد أن هذه الحكومة ستكون حكومة عمل وإنجاز، وحرصت على أن يتكون فريقي الحكومي من كفاءات قادرة على الإنجاز الفعلي والسريع".

    انظر أيضا:

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    تونس.. حركة النهضة تقرر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي
    البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي
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