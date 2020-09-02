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    موظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمنع فيروس كورونا الجديد

    الخطوط الجوية السعودية تعلن 7 شروط لنقل المسافرين إلى المملكة

    © REUTERS / AHMED YOSRI
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    أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، 7 شروط لنقل المسافرين إلى المملكة.

    أفادت صحيفة "سبق"، بأن خطوط الطيران وضعت 7 شروط للمسافرين الدوليين على طيران الخطوط السعودية، من بينها: إخضاع جميع المسافرين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام.

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    وأضافت أن الخطوط السعودية ألزمت جميع المسافرين إلى المملكة بضرورة تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

    وقالت الخطوط السعودية "بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية" فإنه:

    1- يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

    2- سيخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

    3- يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقَي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

    4- يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق تطمن خلال 8 ساعات من الوصول.

    5- يجب على الضيوف مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أيّ من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

    6- يجب على الضيوف الدخول إلى تطبيق تطمن والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

    7- يجب على الضيوف اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسبما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

    يشار إلى أن السعودية أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تأجيل المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي، إلى يناير/ كانون الثاني 2021، بدلا من أكتوبر تشرين الأول القادم.

    وأوضح القائمون على المؤتمر أن الإرجاء جاء بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وبذلك ينعقد المؤتمر، الذي يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير كانون الثاني 2021 في الرياض.

    وكان من المقرر سلفا عقد المؤتمر يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, فيروس كورونا
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