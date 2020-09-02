تسجيل
11:04 GMT02 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، لبنان 6 أغسطس 2020

    هل تفي القيادات اللبنانية بوعدها أمام الرئيس ماكرون بتشكيل حكومة خلال 15 يوما

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    زيارة ماكرون إلى الشرق الأوسط (22)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046213235_0:178:3072:1906_1200x675_80_0_0_1cd06e2b061ff571bb7cd9a5c4a94d94.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009021046431258-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-/

    انطلقت الاستشارات النيابية غير الملزمة، اليوم الأربعاء في عين التينة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب مع الكتل البرلمانية، لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

    اعتبر النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "هناك جدية حقيقية في ملف تشكيل الحكومة نظراً لثقل المسؤولية الملقاة على الجميع". 

    وقال: "التقت الكتلة اليوم مع الرئيس المكلف مصطفى أديب وكان هناك تمني من رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، أن تكون عملية التشكيل أقصر من 15 يوما، وأن يكون البيان الوزاري جاهز خلال عدة أيام بدل أخذ كل الوقت المتاح المحدد بشهر دستورياً". 

    وأضاف:"هناك استحالة أن يستمر سلوك القيادات السياسية التي تعاقبت على الحكم بالطريقة التي كانت سائدة سابقاً، لا بد من نمط جديد بإدارة البلاد بعد أن وصلت إلى الهاوية وليس إلى حافة الهاوية، وكنت أتمنى أن تكون الاندفاعة وطنية داخلية، ولكن مشكورة فرنسا أن رئيسها بأقل من شهر قام بزيارتين، والتقى كل القيادات السياسية خاصة الممثلة في المجلس النيابي التي لديها حيثية شعبية، ولا يمكن النظر لهذا الأمر إلا بنظرة إيجابية". 

    ولفت خواجة إلى أن "فرنسا دولة وليست جمعية خيرية، لها حساباتها، ولبنان جزء من الذاكرة الفرنسية، بالتأكيد يهمهم لبنان، وبالتأكيد لديهم مصالح، وحسابات لها علاقة بتركيا ومساحات النفوذ الفرنسي، ربما فرنسا تفكر أن يكون لها موطئ قدم في لبنان". 

    وشدد النائب اللبناني على أن المطلوب حكومة إصلاحية فاعلة ومنتجة من أصحاب الكفاءات وبنفس الوقت يكون لديهم قدر بالوعي السياسي، لأنه بالنهاية شؤون البلاد تدار بطريقة سياسية. 

    بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد لـ"سبوتنيك" إن
    "هذه الطبقة السياسية أثبتت أنها مترددة ومتقلبة وليس لها رأي واضح وصريح، لكنها مضطرة بالإلتزام الذي رعته فرنسا، لأن هناك مصالح لهذه الطبقة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، وهي ملزمة بتنفيذ هذا الاتفاق لأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعد الحكومة بتأمين مساعدات دولية وبتشجيع صندوق النقد الدولي وعقد مؤتمر لمساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً، لذلك المسألة ليست أخلاقية بقدر ما هي مصلحة هذه الطبقة بإنقاذ ما تبقى لها من وجود وحضور لأنها ملزمة بهذا الاتفاق مقابل الحصول على مساعدات مالية ودعم اقتصادي وسياسي". 

    ورأى أن الظروف اكتملت وهي مرحلة انتقالية، "تسوية آنية مرحلية من الآن  حتى انتهاء الانتخابات الامريكية وانتظار المفاوضات والاتصالات التي تجري ما بين الدول الإقليمية والدولية من أجل إنضاج تسوية على المستوى العام، عندئذ نستطيع أن نقول أن لبنان دخل بمرحلة إصلاحية جديدة فعلياً". لافتاً إلى أن ما حصل حتى الآن هو نوع من ترتيب البيت الداخلي اللبناني لمرحلة انتقالية بانتظار التغيرات الكبرى. 

    وعن طبيعة الحكومة التي ستتشكل قال أبو زيد: "الأرجح بأنها حكومة مدعومة من القوى الأساسية السياسية التي سمت رئيس الحكومة، ولكن ستكون الأسماء من الصف الثاني من أصحاب الاختصاص والخبرة ولكن ضمنياً هؤلاء الاختصاصيون يمثلون القوى السياسية التي رشحت رئيس الحكومة. 

    الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    صحيفة: ماكرون يهدد الطبقة الحاكمة في لبنان بفرض عقوبات ويمهلهم ثلاثة أشهر

    وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أكد في مؤتمر صحافي من قصر الصنوبر، أمس الثلاثاء، أن "القوى السياسية اللبنانية تعهدت بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما وبخارطة طريق للإصلاح"، مشيراً إلى أن "المهم هو تنفيذ خارطة الطريق التي وافق أغلب الأطراف السياسيين ". 

    وشدد ماكرون على أن فرنسا لن تقدم شيكاً على بياض، وسيكون هناك عواقب إذا لم يحقق المسؤولون السياسيون ما تعهدوا به بحلول نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

    الموضوع:
    زيارة ماكرون إلى الشرق الأوسط (22)

    انظر أيضا:

    صحيفة: ماكرون يهدد الطبقة الحاكمة في لبنان بفرض عقوبات ويمهلهم ثلاثة أشهر
    ماكرون يغرد باللغة العربية: لبنان سيتجاوز الأزمة وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين
    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, ماكرون, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظف مدرسة ابتدائية يقوم بتجهيز المقاعد الدراسية قبل بدء العام الدراسي في مدينة كزون، وقد تم استخدام الفصول الدراسية سابقا لاستقبال مرضى كوفيد - 19، الفلبين 1 سبتمبر 2020
    العودة إلى المدارس في زمن كورونا
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك