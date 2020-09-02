السعودية توافق على السماح للرحلات الجوية الإماراتية بالمرور عبر أجوائها

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على طلب الإمارات بالسماح للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول، بعبور الأجواء السعودية، وذلك بعد أيام من وصول أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات عبر أجواء المملكة.

صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان السعودية عن السماح بتحليق الرحلات الإماراتية فوق أجوائها: "الطائرات الإسرائيلية سيسمح لها بالطيران للإمارات "مباشرة".