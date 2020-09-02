وكالة: توقعات ببيع دبي سندات على شريحتين بقيمة 1.5 مليار دولار

أظهرت وثيقة، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تبيع دبي سندات بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين.

وتشير الوثيقة، التي كشفت تفاصيلها وكالة "رويترز"، أنها تلقت طلبات شراء سندات بأكثر من 7.5 مليار دولار للعملية، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه محور التجارة والسياحة في الشرق الأوسط لدعم أوضاعه المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أنها قلصت السعر الاسترشادي 30 نقطة أساس إلى نحو 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لشريحة الصكوك من قبل دبي التي يبلغ أجلها عشر سنوات و25 نقطة أساس إلى 4.125 بالمئة للسندات التي تعرضها لأجل 30 عاما.