مصر... الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من حالة الطقس خلال 3 أيام مقبلة، بدءا من غد الخميس 3 سبتمبر/ أيلول، وحتى يوم السبت 5 سبتمبر الجاري .

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة (30%؜) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول، محذرة من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقا لموقع "بوابة الأخبار".

ومن المتوقع أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلا، غائم جزئي، تصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتتوقع الهيئة أن تكون درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري 34 للعظمى، و24 للصغرى، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ75% على القاهرة 80% للوجه البحري.

وفي السواحل الغربية والشرقية 31 درجة للعظمى و 24 للصغرى، تصل متوسط الرطوبة لنسبة 90% علي السواحل الشمالية الغربية، و70% على السواحل الشرقية ووسط سيناء.