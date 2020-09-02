إعلام: كوشنر في طريقه لإقناع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن محاولات صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إقناع المزيد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن كوشنر يحاول إقناع المزيد من الدول العربية الخليجية للتطبيع مع إسرائيل، مثل دولة الإمارات، خاصة وأنه يقوم بزيارات مكوكية في منطقة الخليج، حاليا.

وذكرت الصحيفة أنه بعد زيارته للإمارات، زار كوشنر السعودية، أمس الثلاثاء، والتقى بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه آفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسبل التطبيع في المنطقة، ومن المتوقع أن يزور البحرين، وعمان، وقطر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن كوشنر قد أعرب عن ثقته بأن دولا عربية أخرى، ستسير على خطى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون أن يكشف عن هويتها.

سمو أمير البلاد المفدى يؤكد، خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على موقف دولة قطر الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 2, 2020

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر استقبل كوشنر بقصر البحر في الدوحة، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.