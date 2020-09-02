ماكرون يبكي في أحضان ماجدة الرومي... فيديو وصور

نشرت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، اليوم الخميس، مجموعة صور لها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من زيارته لبيروت والتي بدأها بزيارة المطربة فيروز.

وقالت ماجدة الرومي، عبر حسابها الرسمي على موقعي "تويتر" و"فيسبوك": "أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديدا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري. وعبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته".

وتابعت "بدورها أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، مشيرةً إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه".

وأضافت "الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير".

ووصلت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، مساء أمس الثلاثاء، إلى قصر الصنوبر، للقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ويأتي لقاء الرئيس الفرنسي بالنجمة ماجدة الرومي، بعدما التقى مساء الاثنين الماضي، بالفنانة اللبنانية، فيروز، ضمن خطة لقاءاته أثناء زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت للمرة الثانية.

وأفادت صحيفة "النهار"، بأن ماجدة الرومي حضرت إلى قصر الصنوبر، برفقة شقيقها عوض، حاملة معها باقة ورد كبيرة.

وشهد مساء الأمس الاثنين، زيارة ماكرون لجارة القمر اللبنانية، فيروز، بمنزلها في منطقة الرابية، وأهداها وسام جوقة، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته في نهاية اللقاء لوحة فنية عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور عليها اسمه.

وظهرت فيروز في قناع واق ومتلزمة بقواعد التباعد الاجتماعي، حيث يقف ماكرون على بعد مترين تقريبا منها.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية فيروز، بأنها "جميلة وقوية للغاية"، بعد لقاء بينهما جاء بعد وصوله إلى بيروت.