"امتنعوا عن ذلك"... لماذا اتصل نتنياهو بالسيسي وماذا طلب الرئيس المصري

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ترحيبه باتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد البيان أن السيسي ونتنياهو تناولا خلال الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، حيث شدد الرئيس المصري على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيلي.

وثمن عبد الفتاح السيسي الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، باعتباره خطوة في هذا الاتجاه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي أكد كذلك أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، خاصةً الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية.

وشدد السيسي على ضرورة الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

وأشار الرئيس المصري إلى أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما يتعلق بقطاع غزة، في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وتعد الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل بجانب مصر والأردن.