الوكالة السورية: خسائر مادية إثر عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور.. بالصور

وأفادت وكالة "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية السورية نجحت في إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

דיווחים בסוריה: מערכות ההגנה האוויריות פעלו כנגד מטרות עוינותhttps://t.co/uvIGMBCAVF pic.twitter.com/t7hYWj5ZmT — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) September 2, 2020

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري، أنه "في الساعة العاشرة و23 دقيقة من مساء اليوم، أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وذكرت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت، أول من أمس الاثنين، لعدوان إسرائيلي آخر بالصواريخ، استهدف بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

צבא סוריה: חיל האוויר הישראלי תקף מטרות בשדה התעופה T4 באזור חומס • @zeragil ו@LiranHaroni עם כל הפרטים >> https://t.co/YfBtufcOaZ pic.twitter.com/zXcF9hjyGk — חדשות 13 (@newsisrael13) September 2, 2020

سبق أن صرح مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق إحدى القواعد العسكرية شرقي حمص.