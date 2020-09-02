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    الرئيس الموريتاني ولد الغزواني

    بتمويل ذاتي… الرئيس الموريتاني يطلق برنامج للإقلاع الاقتصادي بـ632 مليون دولار 

    © AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
    العالم العربي
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    الموضوع:
    جائحة كورونا في العالم (45)
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    أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني برنامجا للإقلاع الاقتصادي ومواجهة آثار جائحة "كورونا" بتمويل ذاتي يربو على 24.1 مليار أوقية وما هو ما يعادل 632 مليون دولار.

    نواكشوط - سبوتنيك. وقال الغزواني في خطاب وجهه إلى المواطنين مساء الأربعاء، أنه "تجسيدا لمقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه نلنا ثقتكم، بذلنا في الفترة المنصرمة جهودا كبيرة في سبيل تجسيد مضامين وأهداف سياستنا العامة في مختلف أبعادها ومستوياتها".

    وأضاف أن انتشار جائحة كورونا أفرز واقعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا بالغ الخطورة والتعقيد كان له انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام للاقتصاد الوطني بما سببه من تراجع في الناتج الداخلي الخام وزيادة عجز الميزانية.

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
    © AP Photo / Lintao Zhang
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    وأشار أنه من أجل معالجة هذه الآثار السلبية والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد كورونا تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على 24.1 مليار اوقية.

    وأوضح أن هذا البرنامج الجديد والمستقل والذي سيتم تنفيذه على مدى 30 شهرا، يهدف إلى إحراز الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.

    وأشار إلى أن البرنامج يتمحور حول محاور أساسية أبرزها تعزيز البنى التحتية وترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي وتعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب، ودعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف، ومكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل.

    ودعا كافة القوى الحية من أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام إلى لعب دورها في الرقابة والمتابعة والتقييم، إسهاما منها في إرساء القواعد المؤسسية لحاكمة قوية وفعالة، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة الجديدة بضرورة ترسيخ الحوكمة الرشيدة عن طريق ضمان السيادة المطلقة للقانون والحرص على الشفافية في تسيير الموارد العمومية مع الصرامة في التعامل مع كل أشكال الفساد إداريا كان أم ماليا.

    الموضوع:
    جائحة كورونا في العالم (45)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, موريتانيا
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