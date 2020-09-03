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    12 مليار دولار صادرات مصر لأمريكا خلال 14 عاما

    © AFP 2020 / Robert Gonzaga
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    أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ارتفاع حجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الماضي.

    وقالت جامع، خلال مشاركتها بفعاليات الندوة التي نظمتها وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" إن وزارة التجارة والصناعة تحرص على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، باعتباره أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية على مستوى العالم، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

    نهر النيل ـ مصر
    © Sputnik . Ashraf Kamal
    أبرزها تركيا... مصر تقلص وارداتها وصادراتها مع 11 دولة
    وأضافت أنها وجهت كافة أجهزة الوزارة المعنية لفتح قنوات للتواصل المباشر مع الشركات المصدرة، بهدف مساندتها وإزالة المعوقات والتحديات التى تواجهها، لافتةً إلى أهمية استفادة المصدرين من الخدمات التى يتيحها جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية فى العالم بهدف استغلال كافة الفرص التصديرية التى يتيحها الجهاز بمختلف الأسواق العالمية.

    وأشارت إلى أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال العام الماضي بمعدل 31% لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2018.

    وأكدت الوزيرة أن انتشار فيروس كورونا المستجد، يمثل تحديا كبيرا أمام الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأمريكى، مشيرة إلى أن هذه التحديات تخلق فرصا حقيقية أمام الشركات المصرية الراغبة فى التصدير خاصةً في ظل الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري لدى المستهلك الأمريكي.

    ومن جانبه قال الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، إن صادرات مصر للسوق الأمريكي في إطار اتفاقية الكويز بلغت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2019 نحو 12 مليار دولار، كما تأتي مصر في المرتبة رقم 20 في قائمة أكبر الدول المصدرة للسوق الأمريكي في منتجات الملابس الجاهزة بإجمالي مليار و15 مليون دولار خلال عام 2019.

    انظر أيضا:

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