المشيشي يتسلم رئاسة الحكومة التونسية رسميا من الفخفاخ

تسلم رئيس الحكومة التونسية الجديد، هشام المشيشي، في قصر قرطاج، ظهر اليوم الخميس، مهام المنصب من خلفه المستقيل، إلياس الفخفاخ.

ونقلت قناة "الغد"، مراسم تسلم المشيشي مهام منصبه الجديد من خلفه المستقيل، الفخفاخ، فيما قال الأخير في كلمته أثناء تسليم مهامه، إننا خسرنا لحظة تاريخية لترسيخ الثقة بين الشعب والدولة.

وأدت حكومة رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليمين الدستوري، مساء أمس الأربعاء، أمام الرئيس قيس سعيد، بعدما صوت 134 نائبا في البرلمان لصالح منحها الثقة ليلة أول أمس.

تمر الرئاسات وتتعاقب الحكومات وتبقى #تونس.. 🇹🇳

شاهد.. رئيس الحكومة الجديد هشام #المشيشي يتسلم مهامه رسميا من الفخفاخ pic.twitter.com/BNSF6MC8fu — قناة الغد (@AlGhadTV) September 3, 2020

ويأتي اليمين الدستوري وسط حالة من الخلافات والانقسامات السياسية التي يتوقع محللون أن تزداد في الفترة المقبلة، بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

وصوت مجلس النواب التونسي الثلاثاء الماضي، على منح الثقة لحكومة المشيشي بـ134 صوتا موافقا، مقابل 67 رافضا، في جلسة طويلة استمرت حتى بعد منتصف الليل، وشهدت تجاذبات سياسية حادة بين القوى والأحزاب السياسية داخل البرلمان.

ورغم هذه التجاذبات حصل المشيشي على "أغلبية مريحة" من الأصوات، إذ كان يلزم منحه الثقة تصويت 109 نائبا، فيما صوت له 134 نائبا.