بيدرسون: لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع الجديد للجنة الدستورية حول سوريا

أعلن غير بيدرسون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أن موعد الاجتماع الجديد للجنة الدستورية حول سوريا لم يحدد بعد.

وقال بيدرسون في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو "بما أننا لم نتفق على جدول الأعمال (الاجتماع المقبل للجنة الدستورية)، فليس لدينا موعدا لاجتماع جديد. سنواصل العمل على هذا".

استأنفت اللجنة الدستورية السورية عملها في 24 أغسطس/ آب بعد توقف دام تسعة أشهر. اجتمع ممثلو الحكومة والمعارضة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في مجموعة صغيرة لمواصلة المناقشات حول الدستور الجديد للبلاد.