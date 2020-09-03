مصر... وزير التعليم يكشف عن مافيا لتسريب الامتحانات

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، الدكتور طارق شوقي، عن وجود مافيا لتسريب امتحانات الـ"سات".

وقال الوزير المصري، إن إلغاء امتحانات "SAT" أكثر من مرة جاء بسبب جائحة كورونا، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال الوزير إن تسريب امتحانات "السات" كان عاملا في إلغائها، لافتا إلى أن هناك "مافيا" لتسريب امتحانات السات وبيعها بإجاباتها للطلاب بأرقام كبيرة جدا.

وأشار شوقي إلى أن هذا الأمر أزعج المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن امتحانات الـ"SAT" (الكولدج بورد)، لأن مصداقية الامتحان الأمريكي حول العالم تهتز عند حدوث أي شبهة غش أو تسريب أي من الامتحانات.

وأكد شوقي أن ظاهرة تسريب امتحانات "SAT" الخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تكررت كثيرا على مدار السنوات الماضية ولكنها تفاقمت بعد أزمة كورونا.