تسجيل
13:51 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انتشال 57 جثمانا لجنود سوريين من مقابر جماعية بالرقة

    انتشال 57 جثمانا لجنود سوريين من مقابر جماعية في الرقة

    © Sputnik . Attia Al-Attia
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1046442143_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_65a4cd40347320ed86099b280e7e502f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009031046442343-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-57-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-/

    سلمت الجهات المختصة السورية 57 جثمانا لجنود من الجيش العربي السوري للمشفى العسكري بحلب لتسليمهم لذويهم، بعد العثور عليها في مقبرتين جماعيتين بريف محافظة الرقة.

    وأوضح المراسل بأن فرق الهندسة العسكرية وأخرى طبية من مديرية صحة الرقة الحكومية عثرت على 42 جثّة جديدة في المقبرة الجماعية الثانية، الواقعة بالقرب من قرية تل الوهب 7 كم جنوب غربي مدينة عين عيسى شمال الرقة، ليرتفع عدد الجثامين المكتشفة إلى 57 جثة، من الذين قضوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي قبل ستة سنوات.

    اكتشاف مقبرتين تضمان رفات جنود سوريين بريف الرقة
    © Sputnik . ATEEA AL-ATEEA
    "من الفرقة 17 واللواء 93".. اكتشاف مقبرتين تضمان رفات جنود سوريين بريف الرقة.. صور

    وتقع المقبرتان المكتشفتان في قريتي الفرحانية وتل الوهب جنوبي غربي مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث تمكن الجيش العربي السوري من نقل رفات 15 جنديا، يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/ أيلول، من المقبرة الأولى في قرية الفرحانية.

    وبينت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك" بأن سكان القرى قاموا بدفن كافة العناصر الذين تمّ تصفيتهم على يد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي ليلا بعد العمل الإرهابي، وقاموا بوضع إشارات دلالية عليها، في الفترة التي سيطر فيها التنظيم الإرهابي على مقر الفرقة 17 واللواء 93 بعد معارك عنيفة مع عناصر الجيش العربي السوري في الفترة ما بين شهري تموز وآب من عام 2014.

    وذكرت المصادر أن عدد المقابر الجماعية التي تضم رفات جنود سوريين بلغت 6 مقابر بريف الرقة، حيث سبق أن عثر على مقبرتين جماعيتين في عام 2018 تحوي مئات الرفات لعناصر اللواء 93 الذين جرت تصفيتهم على يد إرهابيي "داعش" في صيف 2014 بعد احتلالهم للمنطقة، في حين هناك مقبرتين أخرتين تم تحديد مواقعها في قريتي حزيمة وتل السمن إضافة لمقر الفرقة 17 غربي الرقة وسيتم العمل على انتشال جثامين الجنود في وقت لاحق.

    في حين، تم اكتشاف 29 مقبرة جماعية في محافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي "داعش" لعدة سنوات، وضمت هذه المقابر جثث الآلاف من المدنيين والعسكريين الذين أعدمهم التنظيم، أو ممن قضوا في قصف طائرات "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، أو في الاشتباكات بين التنظيم الارهابي وتنظيم "قسد".

    وتم تدمير أكثر من 85% من مدينة الرقة وريفها تدميرا كاملا خلال سنوات الحرب، وتقع حالياً تحت سيطرة قوات تنظيم "قسد" الموالي لقوات الاحتلال الأمريكي، باستثناء الريف الجنوبي الذي سيطر عليه الجيش العربي السوري.

    انظر أيضا:

    "من الفرقة 17 واللواء 93".. اكتشاف مقبرتين تضمان رفات جنود سوريين بريف الرقة.. صور
    محاولات أمريكية حثيثة لإحياء تنظيم "داعش" في ريف الرقة
    طائرة ورقية تتسبب في حادث مرعب... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الرقة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    آثار إعصار مايساك في فلاديفوستوك، روسيا 3 سبمتبر 2020
    إعصار مايساك يصل إلى روسيا مدمرا
    مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم بالجميع لكن لا يستطيع أحد التحكم بها!
    مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم بالجميع لكن لا يستطيع أحد التحكم بها!
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك