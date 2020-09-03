الفخفاخ: تونس بصدد الضياع بين أيادي الانتهازيين

قال رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، إن بلاده اليوم في قلب العاصفة، وفي معركة حيوية ومصيرية.

وجاء تصريح الفخفاخ في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، بحسب مراسلة " سبوتنيك " في تونس، خلال مراسم تسليم المهام بين حكومته وحكومة هشام المشيشي الجديدة.

وأوضح الفخفاخ أن "تونس تتخبط في مساعيها من أجل تلبية احتياجات مواطنيها وخاصة منهم الشباب وضعاف الحال وتتعثر لتثبيت استقرارها".

وأضاف بالقول إن "تونس اليوم ينخر جسمها الفساد الذي امتزج بالسياسة والنزعة نحو المصالح الضيقة"، متابعا "إن الوطن بصدد الضياع بين أيادي الانتهازيين".

وشدد رئيس الوزراء التونسي المستقيل على أن الحرب اليوم على الكفاءات الوطنية على أشدها، مؤكدا أن الصمت غير مقبول وتونس في أشد الحاجة لأدوار المسؤولية من الجميع.

وسبق أن تسلم رئيس الحكومة التونسية الجديد، هشام المشيشي، في قصر قرطاج، ظهر اليوم الخميس، مهام المنصب من خلفه المستقيل، إلياس الفخفاخ.

وأدت حكومة رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليمين الدستوري، مساء أمس الأربعاء، أمام الرئيس قيس سعيد، بعدما صوت 134 نائبا في البرلمان لصالح منحها الثقة ليلة أول أمس.