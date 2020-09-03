شكري: المواطن المصري هو وحده من يقيم تمتعه بحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الخميس.

وقال شكري: "المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنسان، سواء كانت حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية"، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وتابع: "نحاول تعزيز الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا: "كلها أمور مرتبطة بمصلحة الشعب المصري، وهو وحده من يستطيع تقييم مدى تمتعه بها".

وقال وزير الخارجية المصري: "يجب على الاتحاد الأوروبي النظر إلى حقوق الإنسان في إطارها الشامل، وتقييم مدى اهتمام الدولة المصرية بها"، مضيفا: "لا يجب الحصول على المعلومات من دوائر محددة تنظر للأمور من منظور ضيق لا يعبر عن الواقع في مصر".