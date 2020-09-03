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    مصر... الصادرات الزراعية تتجاوز الـ 4 مليون طن لأول مرة هذا العام

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    أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 مليون طن لأول مرة هذا العام.

    سفينة شحن
    © AFP 2020 / Robert Gonzaga
    12 مليار دولار صادرات مصر لأمريكا خلال 14 عاما
    ونشرت رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم الخميس، أن تلك الصادرات ارتفعت خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني 2020 وحتى 2 سبتمبر/أيلول الحالي.

    وبلغ حجم الصادرات خلال تلك الفترة 4 مليون و45 ألف و187 طن من المنتجات الزراعية، رغم ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولى.

    وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، وباذنجان.

    وأضاف وزير الزراعة المصري أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و394 ألف 577 طن، بالإضافة إلي تصدير 675 ألف و118 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 302 ألف و45 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 136 ألف و40 طن.

    في حين احتل الثوم المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 33 ألف و 252 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 20 ألف و761 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 18 ألف و526 طن، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 15 الف و 623 طن.

    وجاء تصدير المانجو في المركز التاسع بإجمالي كمية بلغت 13 ألف و473 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 4756 طن، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3040 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2423 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1081 طن.

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    الكلمات الدلالية:
    خضروات وفواكه, خضروات, بطاطس, مصر
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