شويغو يخبر الأمم المتحدة بالتأثير السلبي للعقوبات على سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع عمل مع الممثل الخاص للأمم المتحدة لهذا البلد غير بيدرسون، أن العقوبات الغربية لها تأثير سلبي على التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال شويغو: "حدثت تغييرات كبيرة في سوريا، والتي تتعلق بجميع مجالات حل أزمة العملية السياسية تقريبًا، والوضع الإنساني وإعادة الإعمار بعد الصراع، ومكافحة الإرهاب".

ومن بين العوامل السلبية الأخرى، اعتبر انتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية ونهب الثروات الطبيعية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. ومع ذلك، قال إن السلطات السورية، بدعم من روسيا، تبذل كل ما في وسعها لتطبيع الوضع.

في الوقت نفسه، يرى شويغو، أنه من الصعب فهم منطق الدول الغربية، التي من جهة "تحاكي القلق على الشعب السوري"، ومن جهة أخرى تفرض عقوبات عليه - فهي تحظر توريد الأدوية والمواد الغذائية، وتعيق عودة اللاجئين.

كما يشعر شويغو بالحيرة من موقف أوروبا، التي لا تريد قبول تدفقات جديدة من اللاجئين، لكنها، في رأيه، تفعل كل شيء حتى يرغب السوريون في مغادرة بلدهم.