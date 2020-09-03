تكتل "لبنان القوي": من نصح دياب بإلغاء زيارة المرفأ؟

تساءل النائب أسعد درغام، عضو "تكتل لبنان القوي"، عن المسؤول الذي نصح رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، بإلغاء زيارة مرفأ بيروت قبل الانفجار.

وغرد درغام، عبر حسابه على "تويتر": "يبقى السؤال الأهم: من هو المسؤول الأمني الذي نصح رئيس الحكومة حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ قبل الانفجار، وربما لو حصلت لكنا تجنبنا الكارثة".

وأرفق عضو "تكتل لبنان القوي" تغريدته بهاشتاغ: "#الحقيقة_مرفأ_بيروت".

يبقى السؤال الأهم من هو المسؤول الأمني الذي نصح رئيس الحكومة حسان دياب بإلغاء زيارة المرفأ قبل الانفجار، وربما لو حصلت لكنا تجنبنا الكارثة. #الحقيقة_بانفجار_مرفأ_بيروت — Assaad Dargham (@Asaad_dargham) September 3, 2020

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وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء في 4 أغسطس/ آب الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.