حميدتي يبحث مع رئيس جنوب السودان تنفيذ اتفاق السلام

اجتمع الفريق أول، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، مع الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة جنوب السودان بالعاصمة جوبا.

وبحث حميدتي مع رئيس جنوب السوادن، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمكتب سلفاكير ميارديت، مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال حميدتي، في تصريح صحفي إن الاجتماع بحث مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان وناقش القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية لسلام جنوب السودان.

وأشار حميدتي إلى تخريج الدفعة الأولى من القوات خلال الفترة المقبلة والترتيب مباشرة لتخريج الفوج الثاني، وطالب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ الاتفاق عبر الوقوف على المشاكل التي تقف عائقا لتنفيذ الاتفاق وذلك لحلها.

من جانبه أكد توت قلواك، رئيس لجنة تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان، حيث تم تنويره خلال الاجتماع بمجريات تنفيذ الاتفاق واطلع على عمل لجان تنفيذ الاتفاق وطمأن توت مواطني الجنوب بأن الاتفاق يسير بصورة طيبة.

وظل السودان في حرب أهلية منذ العام 2003 بإقليم دارفور مع بعض الحركات المسلحة التي كانت تنادي بالمساواة وتقسيم السلطة، ولم تنجح الحكومة السابقة بالسودان بوقف الحرب إلا أن جاءت الحكومة الانتقالية الحالية التي أعلنت منذ تشكيلها في سبتمبر 2019، أن تحقيق السلام ووقف الحرب من أبرز أولوياتها خلال الفترة الانتقالية.