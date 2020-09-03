وزير الخارجية السعودي: فتح حدود الدول مع بقاء تدابير مكافحة كورونا ينعش الاقتصاد

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن فتح حدود الدول مع بقاء التدابير الإحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، يؤدي إلى انتعاش وتعافي الاقتصاد.

وبحسب موقع قناة "العربية" السعودية، أكد الوزير السعودي أن "فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية لمكافحة انتشار عدوى كورونا سيساعد في انتعاش الاقتصاد وازدهار الشعوب".

وفي السياق، قالت الخارجية السعودية، في بيان على حسابها الرسمي بتويتر، اليوم، إن "وزراء خارجية مجموعة العشرين تعهدوا خلال اجتماع لهم بتعزيز التعاون الدولي استجابة لمكافحة الجائحة".

وأضافت أن "الاجتماع الاستثنائي ناقش رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية".

وأوضحت أن "الوزراء المجتمعين أكدوا على أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي".

يذكر أن السعودية كانت قد عقدت في 26 مارس/أذار الماضي قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 برئاسة الملك سلمان، لمناقشة جهود مكافحة كورونا.

وأشار الملك سلمان في كلمته خلال القمة في حينه إلى أن "تلك الجائحة تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد"، مضيفاً أن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، وداعياً إلى التكاتف بين الدول.

وتابع "يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي".