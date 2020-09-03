بعد تعرضه لحادث... أول صورة للأمير عبد العزيز بن فهد في "العمليات"

انتشرت مجموعة من الصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، في غرفة العمليات.

وذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن الصور المتداولة وثقت وجود الأمير عبد العزيز بن فهد، بالمستشفى لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

#عبدالعزيز_بن_فهد



الحمدلله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه pic.twitter.com/CfP5nu8YLK — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) September 3, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الأمير كانت لإزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق، وتكللت بالنجاح.

وأظهرت الصور، الأمير السعودي، راقدا في السرير ويلوح بيده مشيرًا للكاميرا.

سلاااااااامات وماتشوف شر يابو تركي#عبدالعزيز_بن_فهد

اسال الله ان يمن عليك بالصحة والعافية pic.twitter.com/iruo66vH0A — فايز المالكي (@fayez_malki) September 2, 2020

ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة، اليوم الخميس، أكد فيها نجاح عملية الأمير عبد العزيز.

وأعلن: "الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".