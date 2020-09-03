مصر... النائب العام يصدر قرارا بشأن الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال

وقالت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إنها أمرت بإجراءات التحقيق في الواقعة، بعد تلقيها يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/ أيلول 2020 عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.
قام النائب العام / سعادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة قياسية في الزمن و غير مسبوقة بإصدار أمرا بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش طبيب الاسنان باسم سمير . وفق الله سيادتك لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة #باسم_سمير_متحرش— Abbas Aboelhassan (@Abbasyz) September 2, 2020
وكان عباس أبو الحسن أكد في وقت سابق أنه قابل 4 أشخاص من أصدقائه ومعارفه ممن تحرّش بهم الطبيب، إضافة إلى كثيرين غيرهم، مؤكدا أن هناك 6 أشخاص على استعداد لتوجيه اتهام رسمي للطبيب بالتحرش بهم، وتحريك دعاوى قضائية ضده.
وأكدت نقابة الأسنان في مصر في بيان لها، "أنها تتمسك بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الاجتماعية"، وفقا لموقع "مصراوي".
وتابعت "ولن تألو جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعدي على القيم المبادئ الأخلاقية، وكذلك لن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير".وأكدت أنها تناشد في حال وجود شكوى في حق أي طبيب، التوجه إلى مقر النقابة أو النيابة العامة.
وأشارت إلى أنه "في حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين التحرش أو التشهير ستتخذ كافه الإجراءات القانونية والإدارية، وفعل كل ما هو متاح ولن تتستر على أي مذنب".
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