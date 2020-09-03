بعد شهر على انفجار مرفأ بيروت... البحث عن ناج محتمل تحت الأنقاض... بالفيديو

ونقلت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان عن محافظ بيروت، مروان عبود، أن "فريق الإنقاذ التشيلي أبلغه بوجود شخصين يمكن أن يكونا على قيد الحياة تحت الأنقاض في مار مخايل".
وأوضح مروان عبود أن الفريق التشيلي أخبره بذلك، من خلال إشارات أرسلتها آلة الـ"سكانر" التي يستخدمها الفريق، الذي يعمل بالتعاون مع فريق الإنقاذ اللبناني على انتشال جثة أحد الضحايا.
وخلال عملية البحث، استطاع أحد الكلاب المدربة والمشاركة في رفع الأنقاض تحسّس واكتشاف وجود ضحايا عبر حاسة الشمّ، ما استدعى استقدام آلة "سكانر" مخصّصة للكشف على الضحايا.
بالصور والفيديو- بعد شهر على انفجار المرفأ... البحث عن ناجين تحت الأنقاض في مار مخايل https://t.co/XPrD6UcWMz via @Annahar— Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) September 3, 2020
يأتي ذلك بعدما هز انفجار هائل مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، وقدّر البنك الدولي في تقييم جديد الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار.
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