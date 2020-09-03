لأول مرة في تاريخ الكويت... قاضيات يؤدين اليمين للعمل في المحاكم... فيديو

أدت ثماني قاضيات كويتيات، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمباشرة عملهنَ في السلك القضائي، الذي بقي حكرا على الرجال طيلة الأعوام الماضية.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن أربعة وخمسون قاضيا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية وذلك بحضور المستشار عادل ماجد بورسلي رئيس المحكمة الكلية .

وتداولت حسابات إخبارية محلية صورا ومقاطع فيديو للقاضيات أثناء تأديتهنَ لليمين، في حدث وصفه متابعون بالتاريخي، والذي جاء بعد أعوام من مطالبة نساء الكويت بمساواتهن بالرجال في هذا المجال.

#لحظة_تاريخية / أول 8 قاضيات في دولة الكويت يؤدين اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء. pic.twitter.com/bEKO140zJW — المجلس (@Almajlliss) September 3, 2020

كما قام المستشار رئيس المحكمة الكلية بالقاء كلمة توجيهية للقضاة الجدد أكد فيها ضروروة الالتزام بكافة التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم واستعداد المحكمة لتذليل أي صعوبات تواجههم.