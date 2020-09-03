روسيا تجدد دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا تؤكد مجدداً دعمها لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك اقتراح عقد اجتماع فلسطيني آخر في موسكو.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية عقب اتصال هاتفي بين نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن "الجانب الروسي أكد مجددا دعمه الثابت لجهود استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك اقتراح عقد اجتماع آخر للفلسطينيين في موسكو في الفترة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن الشيخ أبلغ الجانب الروسي بالاستعدادات لعقد لقاء في المستقبل القريب بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة جميع الفصائل السياسية الفلسطينية الكبرى الأخرى "لوضع موقف متفق عليه بشأن مجموعة من القضايا لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

والجدير بالذكر أنه في شباط/ فبراير 2019، انعقد الاجتماع الثالث للقوى الفلسطينية الرئيسية في موسكو في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بمشاركة 12 فصيلا فلسطينياَ، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين.

ويأتي كل ذلك على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات كاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعداد ما يسمى بصفقة القرن التي تتجاهل القرارات الدولية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وفي وقت سابق قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، أن اجتماعا جديدا للفصائل الفلسطينية في موسكو يمكن أن يعقد "في الوقت المناسب".