حريق هائل يلتهم الأشجار في لبنان وخوف من وصوله إلى المناطق السكنية... صور وفيديو

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الخميس، في بلدة دير القمر والتي تقع على بعد 40 كلم عن بيروت في محافظة جبل لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أتى الحريق على مساحة من الأحراج (الغابات)، ولا سيما الغابة التابع لبلدية دير القمر ذات أشجار الصنوبر.

إندلاع حريق كبير في حرش دير القمر.

لا حول ولا قوة الا بالله مين لبدو هالبلد خرابة!!! pic.twitter.com/qMjY3oUDre — DianaHR (@DianaHR2020) September 3, 2020

وناشدت السلطات كل الأهالي للمساعدة في إخماد النيران، حيث تواصل رقعة الحريق التوسع بشكل سريع نتيجة الرياح.

وتحاول فرق الدفاع المدني والبلدية ومتطوعون من البلدة السيطرة على الحريق، كما طالب المعنيون بضرورة تدخل الأجهزة المعنية في عمليات الإخماد.

حريق كبير في #دير_القمر

نناشد كلّ المعنيّين لإطفاء الحريق قبل أن يطال المناطق السكنية! pic.twitter.com/upKOg70qps — J a n a | جنى محمود (@JanaMahmoud1996) September 3, 2020

ويأتي ذلك بعد أيام من حدوث انفجار ضخم في محافظة جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت، نتيجة انفجار قنبلة يدوية قديمة كانت بالقرب في المكان منذ فترة، بعد اشتعال حريق على مقربة من جبانة بلدة بعاصير من دون أن يسجل وقوع إصابات، ولكنه تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى اللبنانيين، حيث شوهد الدخان بكثافة".