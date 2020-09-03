حريق هائل يلتهم الأشجار في لبنان وخوف من وصوله إلى المناطق السكنية... صور وفيديو

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أتى الحريق على مساحة من الأحراج (الغابات)، ولا سيما الغابة التابع لبلدية دير القمر ذات أشجار الصنوبر.
إندلاع حريق كبير في حرش دير القمر.
لا حول ولا قوة الا بالله مين لبدو هالبلد خرابة!!! pic.twitter.com/qMjY3oUDre
— DianaHR (@DianaHR2020) September 3, 2020
وناشدت السلطات كل الأهالي للمساعدة في إخماد النيران، حيث تواصل رقعة الحريق التوسع بشكل سريع نتيجة الرياح.
#حريق كبير في #دير_القمر#ملحق pic.twitter.com/5wT8DxI46S
— Mulhak ملحق 🇱🇧 (@Mulhak) September 3, 2020
وتحاول فرق الدفاع المدني والبلدية ومتطوعون من البلدة السيطرة على الحريق، كما طالب المعنيون بضرورة تدخل الأجهزة المعنية في عمليات الإخماد.
حريق كبير في #دير_القمر— J a n a | جنى محمود (@JanaMahmoud1996) September 3, 2020
نناشد كلّ المعنيّين لإطفاء الحريق قبل أن يطال المناطق السكنية! pic.twitter.com/upKOg70qps
ويأتي ذلك بعد أيام من حدوث انفجار ضخم في محافظة جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت، نتيجة انفجار قنبلة يدوية قديمة كانت بالقرب في المكان منذ فترة، بعد اشتعال حريق على مقربة من جبانة بلدة بعاصير من دون أن يسجل وقوع إصابات، ولكنه تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى اللبنانيين، حيث شوهد الدخان بكثافة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)