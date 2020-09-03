البحرين تسمح للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوي

أعلنت هيئة الطيران المدني البحرينية، اليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول، سماحها بعبور الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات مجالها الجوي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، بأنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن الطلب يتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت في وقت سابق إن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة وافقت على طلب من هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات بخصوص الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.

وبعدها مباشرة ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يشرح في تسجيل فيديو الآثار الإيجابية بعد إعلان السعودية موافقتها على طلب الإمارات بالسماح للرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات مع كافة الدول بعبور أجواء المملكة.

وأشار نتنياهو في مقطع الفيديو إلى أن الطائرات الإسرائيلية سيُسمح لها بالتحليق مباشرة إلى دولة الإمارات، حيث تتبع مسار الرحلات المستقبلية على خريطة للإشارة إلى ذلك.

وعلق نتنياهو على حسابه الرسمي بتويتر، قائلا، "والآن، تم تحقيق إنجاز عملاق آخر وهو إمكانية طائرات إسرائيلية وطائرات تابعة لجميع الدول الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي ودبي والعودة إلى هنا".

وتابع "هذا سيؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات الجوية وإلى تقصير مدة الرحلات. كما سيطور هذا السياحة بشكل هائل ويعزز اقتصادنا".

وأضاف "أود أن أشكر جاريد كوشنير والشيخ محمد بن زايد على هذه المساهمة المهمة".

ووصل وفد أمريكي- إسرائيلي، إلى الإمارات في وقت ساق، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.

وضم الوفد جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى جانب، روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات رسميًا.